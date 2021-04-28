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Политика ,  
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Лавров возмутился тем, что в Болгарии оружие хранил частный бизнес

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Европейский союз (ЕС) должен разобраться с выполнением его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом.

«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии — ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», — подчеркнул он.

По его словам, ЕС следует объяснить международному сообществу, как это сочетается с международными конвенциями и договорами, которые подписали страны Евросоюза.

Министр также обратил внимание на то, что Болгария обвиняет граждан России во взрывах, произошедших в период последних 10 лет. «Либо болгарская сторона ничего не ведала и только сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу», — отметил Лавров. Он также допустил, что София знала о происходящем, но по каким-то причинам не придавала это гласности.

В Болгарии шестерых россиян заподозрили во взрывах на складах с оружием
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Ранее пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева заявила, что ведомство расследует возможную причастность россиян к четырем взрывам на складах с оружием в период с 2011 по 2020 год.

Она сообщила, что целью взрывов было вооружение, принадлежавшее бизнесмену Эмилиану Гебреву. Оно должно было быть поставлено в Грузию и на Украину.

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Незадолго до этого, 17 апреля, Чехия заявила о подозрениях в причастности граждан России к взрывам на военном складе в моравском Врбетице в 2014 году. Тогда были уничтожены около 150 т боеприпасов. Склады арендовала частная фирма Imex Group. Эмилиан Гебрев подтвердил, что боеприпасы должны были поставить его компании.


 

Сергей Лавров ЕС Болгария торговля оружием
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