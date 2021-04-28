Лавров возмутился тем, что в Болгарии оружие хранил частный бизнес

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Европейский союз (ЕС) должен разобраться с выполнением его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом.

«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии — ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», — подчеркнул он.

По его словам, ЕС следует объяснить международному сообществу, как это сочетается с международными конвенциями и договорами, которые подписали страны Евросоюза.

Министр также обратил внимание на то, что Болгария обвиняет граждан России во взрывах, произошедших в период последних 10 лет. «Либо болгарская сторона ничего не ведала и только сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу», — отметил Лавров. Он также допустил, что София знала о происходящем, но по каким-то причинам не придавала это гласности.