Глава Внуково спрогнозировал снижение цены билетов при онлайн-регистрации

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В ближайшем будущем онлайн-регистрация на авиарейсы станет в России нормой, при этом выбравшие такой вариант пассажиры смогут сэкономить, так как билеты для них будут дешевле. Такой прогноз дал в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«Я думаю, что это произойдет если не в этом году, то в следующем, потому что по такому пути идет весь мир. То же самое было с обязательным питанием на борту, которое потом исключили из билета», — сказал Ванцев.

По его словам, де-факто регистрация на стойках в аэропортах и сейчас платная, так как ее стоимость заложена в цену билета. Поэтому к подорожанию билетов реформа не приведет.

«Вы сегодня и так платите за регистрацию. А у тех, кто регистрируется онлайн, билет, скорее всего, подешевеет. На сегодняшний день где-то порядка 10% пассажиров, вылетающих из Внуково, регистрируются онлайн, хотя реально мы понимаем, что при правильной рекламе эту долю точно можно довести до 50%. Просто здесь должна быть экономическая заинтересованность авиакомпаний», — отметил Ванцев.