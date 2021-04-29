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Бизнес ,  
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Глава Внуково спрогнозировал снижение цены билетов при онлайн-регистрации

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В ближайшем будущем онлайн-регистрация на авиарейсы станет в России нормой, при этом выбравшие такой вариант пассажиры смогут сэкономить, так как билеты для них будут дешевле. Такой прогноз дал в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«Я думаю, что это произойдет если не в этом году, то в следующем, потому что по такому пути идет весь мир. То же самое было с обязательным питанием на борту, которое потом исключили из билета», — сказал Ванцев.

Глава Внуково — РБК: «Авиакомпаниям нужно закрываться или повышать цены»
Бизнес
Виталий Ванцев

По его словам, де-факто регистрация на стойках в аэропортах и сейчас платная, так как ее стоимость заложена в цену билета. Поэтому к подорожанию билетов реформа не приведет.

«Вы сегодня и так платите за регистрацию. А у тех, кто регистрируется онлайн, билет, скорее всего, подешевеет. На сегодняшний день где-то порядка 10% пассажиров, вылетающих из Внуково, регистрируются онлайн, хотя реально мы понимаем, что при правильной рекламе эту долю точно можно довести до 50%. Просто здесь должна быть экономическая заинтересованность авиакомпаний», — отметил Ванцев.

Совладелец Внуково уверен, что доходы аэропортов также не сократятся, так как они смогут сэкономить на сокращении числа стоек регистрации.

Минтранс ответил на сообщения об идее платной регистрации в аэропортах
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

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5 марта газета «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях сообщила, что «Аэрофлот» направил Минтрансу предложение ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков. В «Аэрофлоте» сообщение опровергли, разъяснив, что на самом деле речь шла о том, чтобы исключить стоимость регистрации в аэропорту из тарифа.
 

Внуково авиасообщение Авиабилеты регистрация
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«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной
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