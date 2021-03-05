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Минтранс ответил на сообщения об идее платной регистрации в аэропортах

Власти не принимали решения о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах. Об этом РБК сообщил представитель Минтранса

«Никаких решений по этому вопросу не принималось», — сказал он.

Ранее «Известия» со ссылкой на свои источники писали, что «Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех авиаперевозчиков. Как сообщила газета, авиакомпания предлагает реализовать это, упразднив требование включать в стоимость билетов плату за регистрацию. Таким образом, пассажиры смогут самостоятельно выбрать между онлайн-регистрацией и регистрацией в аэропорту, а стоимость билетов снизится на величину расходов компаний.

«Аэрофлот» опроверг предложение ввести платную регистрацию в аэропорту
Бизнес
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Позднее представитель «Аэрофлота» Игорь Демин сообщил РБК, что инициатива об исключении регистрации в аэропорту из тарифа на перевозку пассажиров сейчас не обсуждается. При этом он отметил, что сегодня тариф включает регистрацию на стойке, но все большей людей регистрируются онлайн.

Это не первое подобное предложение от авиакомпаний. В 2018 году с аналогичной инициативой выступил лоукостер «Победа». Тогда гендиректор компании Андрей Калмыков заявил в интервью РБК, что экономия на регистрацию составила бы около 200 руб.

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