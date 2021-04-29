Из-за репетиции парада Победы в Москве перекроют часть улиц

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В четверг, 29 апреля, на Красной площади пройдет первая репетиция парада Победы, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. Из-за этого перекроют часть улиц на севере, северо-западе и в центре Москвы, информирует департамент транспорта.

Сначала техника поедет от улицы Нижние Мневники по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу в сторону Тверской улицы. По данным властей, они будут перекрыты 29 апреля с 17:30 до 20:00. В 19:00 техника начнет выстраиваться на Тверской. Сама репетиция начнется в 22:00.

В центре также будут перекрыты с 17:30 до окончания тренировки Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Кроме того, перекроют участки 1-й Тверской-Ямской улицы, Оружейного переулка, Моховой улицы, Охотного ряда, а также Театральный проезд, Большую Никитскую, Новую и Старую площади и другие.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 апреля будет запрещена парковка на тех улицах, где будет проезжать военная техника.