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В Москве словами «пусть попробуют» ответили на угрозу отключить от SWIFT

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских, передает «РИА Новости».

«Пусть попробуют», — сказал Крутских в ответ на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки.

По его словам, то, что такие попытки не предпринимаются, свидетельствует о том, что за последние годы Россия укрепила свою обороноспособность. Поэтому вряд ли кто-то захотел бы пойти на такой риск, «в мире камикадзе не существует», добавил он.

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«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — сказал Крутских.

В среду, 28 апреля, стало известно, что группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от SWIFT. Помимо этого, парламентарии потребовали остановить достройку газопровода «Северный поток-2», отказаться от импорта нефти и газа из России, а также заморозить европейские активы и аннулировать визы «олигархов, близких к российским властям».

Пойти на эти меры предлагается в том случае, если «наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

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К отключению России от системы SWIFT также неоднократно призывали украинские власти. Последний раз это сделал в апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который предложил ограничить доступ России к системе межбанковских платежей на встрече глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.

В Кремле не исключают угрозу отключения России от SWIFT. Как говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «санкционные устремления» оппонентов России, в том числе США, продолжаются по нарастающей, поэтому Москва не может исключать ни одну из потенциальных угроз.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в России есть база для создания аналога SWIFT. По его словам, ЦБ уже создал и внедрил систему передачи финансовых сообщений.

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