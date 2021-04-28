В Москве словами «пусть попробуют» ответили на угрозу отключить от SWIFT

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских, передает «РИА Новости».

«Пусть попробуют», — сказал Крутских в ответ на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки.

По его словам, то, что такие попытки не предпринимаются, свидетельствует о том, что за последние годы Россия укрепила свою обороноспособность. Поэтому вряд ли кто-то захотел бы пойти на такой риск, «в мире камикадзе не существует», добавил он.

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — сказал Крутских.