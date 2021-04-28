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Назарбаев передал Токаеву право руководить Ассамблеей народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: Мухтар Холдорбеков / Reuters)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву пост председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), сообщает издание Nur.kz.

В соответствии с законом об Ассамблее Назарбаев мог пожизненно возглавлять ее. «Но ассамблея должна стоять рядом с действующим президентом как опора. Все вопросы должны быть в одних руках», — сообщил он в ходе заседания 29-й сессии АНК.

Передачу полномочий Токаеву Назарбаев назвал серьезным шагом, который подтверждает его выбор, сделанный в 2019 году.

Два года назад Назарбаев объявил парламенту страны о своей отставке. При этом он сохранил несколько постов, в том числе председателя правящей партии «Нур Отан». Также ему был присвоен почетный титул «лидер нации» (елбасы).

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Фото:Национальный Банк Казахстана

Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган, созданный в 1995 году. Формируется она из членов общественных организаций, депутатов парламента, министров. Ее главной задачей называется реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

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