Назарбаев передал Токаеву право руководить Ассамблеей народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: Мухтар Холдорбеков / Reuters)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву пост председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), сообщает издание Nur.kz.

В соответствии с законом об Ассамблее Назарбаев мог пожизненно возглавлять ее. «Но ассамблея должна стоять рядом с действующим президентом как опора. Все вопросы должны быть в одних руках», — сообщил он в ходе заседания 29-й сессии АНК.

Передачу полномочий Токаеву Назарбаев назвал серьезным шагом, который подтверждает его выбор, сделанный в 2019 году.

Два года назад Назарбаев объявил парламенту страны о своей отставке. При этом он сохранил несколько постов, в том числе председателя правящей партии «Нур Отан». Также ему был присвоен почетный титул «лидер нации» (елбасы).