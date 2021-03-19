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В Казахстане выпустят монету с Назарбаевым

Коллекционную монету из серебра с составной частью из золота номиналом 1 тыс. тенге (176 руб.) выпустят тиражом 1 тыс. штук. Она будет обязательна к приему во все виды платежей
Фото: Национальный Банк Казахстана
Фото: Национальный Банк Казахстана

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты с изображением бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на банковском сайте.

Это серебряные монеты Qazaqstannyn Astanasy — Nur-Sultan номиналом 1 тыс. тенге ($2,4) из серии «Выдающиеся события и люди». Общий тираж составит 1 тыс. штук.

На реверсе монеты изображены флаг Казахстана, надпись «Нур-Султан», резиденция главы государства «Акорда» и достопримечательности столицы: монумент Байтерек, здание «Астана Оперы», национальный павильон на ЭКСПО, торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр». На составной части из золота изображен Назарбаев в профиль.

На аверсе монеты можно увидеть бульвар Нуржол и надпись: «1000 tenge». На составной части из золота изображен герб Казахстана.

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Фото:cbr.ru

Монета изготовлена на Казахстанском монетном дворе из серебра пробы 925/1000 массой 46,2 г с составной частью из золота пробы 999/1000 массой 16 г. Ее диаметр составляет 50 мм.

Коллекционные монеты будут продаваться в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на казахском, русском и английском языках.

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Нацбанк позднее разместит информацию о дате продаж монет. Ими можно будет расплачиваться на всей территории страны, а также использовать для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена в банках.

В серию «Выдающиеся события и люди» также входят монеты с изображениями поэта и просветителя Абая Кунанбаева и народного писателя Казахской ССР Жубана Молдагалиева.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 1990 по 2019 год. В июле 2020-го ему исполнилось 80 лет. После окончания президентского срока он остался председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности Казахстана. Право пожизненно возглавлять Совбез Назарбаеву как первому президенту страны и лидеру нации (елбасы) дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

Автор
Виктория Тютина
Казахстан монета Нурсултан Назарбаев
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