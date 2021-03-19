В Казахстане выпустят монету с Назарбаевым

Коллекционную монету из серебра с составной частью из золота номиналом 1 тыс. тенге (176 руб.) выпустят тиражом 1 тыс. штук. Она будет обязательна к приему во все виды платежей

Фото: Национальный Банк Казахстана

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты с изображением бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на банковском сайте.

Это серебряные монеты Qazaqstannyn Astanasy — Nur-Sultan номиналом 1 тыс. тенге ($2,4) из серии «Выдающиеся события и люди». Общий тираж составит 1 тыс. штук.

На реверсе монеты изображены флаг Казахстана, надпись «Нур-Султан», резиденция главы государства «Акорда» и достопримечательности столицы: монумент Байтерек, здание «Астана Оперы», национальный павильон на ЭКСПО, торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр». На составной части из золота изображен Назарбаев в профиль.

На аверсе монеты можно увидеть бульвар Нуржол и надпись: «1000 tenge». На составной части из золота изображен герб Казахстана.