В Казахстане выпустят монету с Назарбаевым
Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты с изображением бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на банковском сайте.
Это серебряные монеты Qazaqstannyn Astanasy — Nur-Sultan номиналом 1 тыс. тенге ($2,4) из серии «Выдающиеся события и люди». Общий тираж составит 1 тыс. штук.
На реверсе монеты изображены флаг Казахстана, надпись «Нур-Султан», резиденция главы государства «Акорда» и достопримечательности столицы: монумент Байтерек, здание «Астана Оперы», национальный павильон на ЭКСПО, торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр». На составной части из золота изображен Назарбаев в профиль.
На аверсе монеты можно увидеть бульвар Нуржол и надпись: «1000 tenge». На составной части из золота изображен герб Казахстана.