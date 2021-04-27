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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова допустила рост случаев COVID-19 на фоне сезонных инфекций весной

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В России весной возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне распространения сезонных заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей России при Федеральном Собрании.

«Очень важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня есть, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза есть, потому что апрель—май — это традиционные месяцы распространения сезонных вирусных инфекций, и в данном случае COVID не исключение», — отметила она.

Ранее 27 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в девяти регионах России за прошлую неделю был превышен порог заболеваемости ОРВИ. Среди циркулирующих вирусов были обнаружены вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы негриппозной этиологии.

В России за сутки выявили 8 тыс. заболевших COVID-19
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 8053 новых случая заражения коронавирусом. Последний раз более 9 тыс. заболевших в России выявляли 17 апреля. После этого ежедневно фиксировали менее 9 тыс. человек с COVID-19.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над коронавирусом, не уточнив, о каких субъектах идет речь.

Общее число случаев коронавируса в стране выросло до 4 млн 779 тыс. Сейчас более 267 тыс. человек проходят лечение от COVID-19, а 4,4 млн уже выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Татьяна Голикова коронавирус заболеваемость весна
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