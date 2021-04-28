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Общество ,  
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Новосибирца приговорили к семи годам колонии за призывы к терроризму

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска, который размещал в Telegram-канале призывы к терроризму, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Новосибирской области, передают «РИА Новости».

По данным ФСБ, житель Новосибирска Евгений Доронин создал Telegram-канал, где призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. Он также публиковал там материалы, которые оправдывают террористическую деятельность, в частности подрыв самодельной взрывчатки у здания управления ФСБ России по Архангельской области в 2018 году.

В отношении Доронина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), суд вынес обвинительный приговор.

Суд также запретил Доронину администрировать сообщества пользователей в интернет в течение трех лет после отбытия наказания, говорится в сообщении ФСБ.

Взрыв произошел у здания ФСБ в Архангельске
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Фото:Мария Вавилина / VK

В октябре 2018 году в Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв. 31 октября 17-летний молодой человек зашел в приемную местного управления спецслужбы и достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Молодой человек погиб, пострадали трое сотрудников ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (теракт) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное ношение боеприпасов). Следственный комитет признал взрыв терактом.

Новосибирск терроризм Telegram-канал ФСБ
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