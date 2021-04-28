Новосибирца приговорили к семи годам колонии за призывы к терроризму

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска, который размещал в Telegram-канале призывы к терроризму, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Новосибирской области, передают «РИА Новости».

По данным ФСБ, житель Новосибирска Евгений Доронин создал Telegram-канал, где призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. Он также публиковал там материалы, которые оправдывают террористическую деятельность, в частности подрыв самодельной взрывчатки у здания управления ФСБ России по Архангельской области в 2018 году.

В отношении Доронина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), суд вынес обвинительный приговор.

Суд также запретил Доронину администрировать сообщества пользователей в интернет в течение трех лет после отбытия наказания, говорится в сообщении ФСБ.