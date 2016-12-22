Власти назвали взорвавшего ФСБ в Архангельске террористом-одиночкой

У 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске, не было сообщников, заявил губернатор Игорь Орлов. Произошедшее он связал с влиянием неких «деструктивных сил»

Игорь Орлов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следствию удалось выяснить, что молодой человек, который взорвал приемную ФСБ в Архангельске, действовал в одиночку. Об этом рассказал глава Архангельской области Игорь Орлов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сейчас следствие проводит большую работу, связанную с установлением причин, которые привели к трагедии. Оценивается множество факторов. При этом на сегодняшний день подтверждено: молодой человек действовал один», — рассказал губернатор. В связи с отсутствием сообщников власти региона приняли решение не вводить какой-либо уровень террористической опасности.

Орлов добавил, что состояние одного из пострадавших при взрыве сотрудников ФСБ оценивается как тяжелое. Всего пострадали трое сотрудников спецслужбы, погиб лишь сам подрывник.

Глава региона заявил, что, по его мнению, «молодежь сегодня подвергается очень жесткому, беспринципному воздействию со стороны различных сил, для которых их жизнь, семьи, их окружение совершенно не интересны». Они пытаются «организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодежи и школьников в различные акции», заявил Игорь Орлов.

Взрыв в здании регионального управления ФСБ произошел утром в среду, 31 октября. 17-летний молодой человек зашел в приемную УФСБ, достал из сумки предмет, который и взорвался у него в руках. Юноша погиб во время взрыва, пострадали трое сотрудников ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Расследованием будет заниматься центральный аппарат СК. Личность террориста уже установлена.