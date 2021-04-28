Лавров рассказал о сроках составления списка «недружественных стран»

В ближайшее время правительство предоставит список недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Перечень таких государств должно будет установить правительство.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в список недружественных стран будут включены Соединенные Штаты.