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Высылки дипломатов ,  
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Лавров рассказал о сроках составления списка «недружественных стран»

В ближайшее время правительство предоставит список недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Перечень таких государств должно будет установить правительство.

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Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в список недружественных стран будут включены Соединенные Штаты.

15 апреля США ввели санкции в отношении России. Они предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина России и Центробанка.

Кроме того, США объявили о высылке 10 российских дипломатов. После этого решение выслать 18 сотрудников российской дипломатической миссии приняла Чехия. В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов. После этого Чехия потребовала отъезда 63 сотрудников российского посольства.

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О высылке российских дипломатов заявили также Польша и прибалтийские страны: Эстония, Латвия и Литва.

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