Главврач назвал самые частые причины обращения в скорую помощь в Москве

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В Москве в скорую помощь чаще всего обращаются пациенты с заболеваниями органов дыхания и кровообращения, а также с травмами. Об этом «РИА Новости» сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С.Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

«Основные причины обращения можно выделить три: заболевания органов дыхания, органов кровообращения и травмы», — отметил главврач.

По словам Плавунова, всего в систему заведено 62 повода для обращения в скорую помощь, причем у каждого своя структура опроса. На основании последнего формируется окончательный повод для направления бригады врачей.

В ноябре 2020 года на едином портале госуслуг на фоне распространения коронавирусной инфекции появилась новая услуга, которая позволяет сообщить о проблемах при вызове скорой помощи.