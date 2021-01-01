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Пандемия коронавируса ,  
0 

На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на скорую помощь

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На фоне роста заболевших COVID-19 в России на Едином портале госуслуг заработала новая услуга. Она позволяет сообщить о проблемах при вызове скорой помощи.

«Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись», указано на портале.

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Чтобы оставить жалобу, нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и заполнить электронное обращение. Ответ обещают отправить в личном кабинете или на электронную почту. «Если проблема не решена, поставьте, пожалуйста, низкую оценку, и мы проверим работу ведомства», отмечается в сообщении.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС, сообщил, что в условиях распространения коронавируса россиянам стало трудно дозвониться до медучреждений. В связи с этим власти организовали «дополнительный инструмент связи». Как уточнил Чернышенко, полученные данные передадут профильным структурам здравоохранения.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее на проблемы с вызовом скорой жаловались в различных регионах.

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Так, жители Алтая в ноябре сообщили, что врачи отказываются приезжать на дом при высокой температуре и появлении признаков заражения коронавирусом.

Глава городской станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев в конце октября признал, что из-за пиковой нагрузки в случае «не неотложных вызовов, где не требуется экстренного вмешательства медиков», люди в его городе могли ждать приезда скорой до шести часов. Он отметил, что на фоне «истерии» из-за коронавируса диспетчеры принимают более 1500 вызовов в сутки при норме в 1100–1200.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Госуслуги скорая помощь жалобы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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