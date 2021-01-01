На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на скорую помощь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На фоне роста заболевших COVID-19 в России на Едином портале госуслуг заработала новая услуга. Она позволяет сообщить о проблемах при вызове скорой помощи.

«Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись», указано на портале.

Чтобы оставить жалобу, нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и заполнить электронное обращение. Ответ обещают отправить в личном кабинете или на электронную почту. «Если проблема не решена, поставьте, пожалуйста, низкую оценку, и мы проверим работу ведомства», отмечается в сообщении.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС, сообщил, что в условиях распространения коронавируса россиянам стало трудно дозвониться до медучреждений. В связи с этим власти организовали «дополнительный инструмент связи». Как уточнил Чернышенко, полученные данные передадут профильным структурам здравоохранения.