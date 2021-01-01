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Пандемия коронавируса ,  
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Для пяти регионов России закупят более 180 машин скорой помощи

Для ряда регионов России дополнительно закупят автомобили скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. На эти цели планируется выделить почти 600 млн руб.

В частности, более 180 машин получат Кировская, Псковская и Тульская области, а также Чувашия и Краснодарский край. Новые автомобили службы экстренной медицинской помощи поступят в регионы до конца года.

«Из-за ситуации с коронавирусом вся система здравоохранения, включая службы скорой медицинской помощи, испытывает повышенную нагрузку», — отмечается в сообщении. Ускорить работу по увеличению парка машин скорой помощи в регионах поручил президент.

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Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

В конце ноября Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты тем, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Речь идет о медиках, социальных работниках, а также о военнослужащих, сотрудниках МЧС, полиции, Росгвардии и других работниках госструктур.

Так, врачи скорой помощи будут получать до 2430 руб. за рабочую смену. Фельдшерам и медсестрам положена выплата в размере 600 руб. Для медиков, работающих в стационарах, предусмотрено до 3880 руб. за смену. Водителям автомобилей скорой помощи будут выплачивать по 1215 руб. Выплаты будут производиться ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Михаил Мишустин скорая помощь регионы
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