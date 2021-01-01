Для пяти регионов России закупят более 180 машин скорой помощи

Для ряда регионов России дополнительно закупят автомобили скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. На эти цели планируется выделить почти 600 млн руб.

В частности, более 180 машин получат Кировская, Псковская и Тульская области, а также Чувашия и Краснодарский край. Новые автомобили службы экстренной медицинской помощи поступят в регионы до конца года.

«Из-за ситуации с коронавирусом вся система здравоохранения, включая службы скорой медицинской помощи, испытывает повышенную нагрузку», — отмечается в сообщении. Ускорить работу по увеличению парка машин скорой помощи в регионах поручил президент.

В конце ноября Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты тем, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Речь идет о медиках, социальных работниках, а также о военнослужащих, сотрудниках МЧС, полиции, Росгвардии и других работниках госструктур.