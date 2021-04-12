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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила о случаях завоза малярии из Танзании

Татьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга на тему борьбы с коронавирусом
Татьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга на тему борьбы с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Танзании является нестабильной, кроме того, регистрируются случаи завоза оттуда малярии. Об этом сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Только в прошлом году, в 2020 году, когда миграция была достаточно ограничена, из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии», — сказала Попова. Она добавила, что с начала 2021 года из этой страны завезли два случая с тяжелым течением.

Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти России приняли решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Исключениями будут два рейса в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозные рейсы. Туроператорам также рекомендовано приостановить продажу путевок на этот период.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 1 августа. Эти две страны, а также Великобритания стали первыми направлениями, куда открылись международные полеты после начала пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус болезни Танзания Анна Попова
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