Байден отказался ответить на вопрос об условиях встречи с Путиным

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден уточнит позже, выдвинет ли он какие-либо предварительные условия для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter Белого дома.

«Я обсужу это в другой день», — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Байден и Путин 13 апреля провели телефонный разговор. Во время этой беседы президент США предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории в «третьей стране».

Вскоре после разговора двух лидеров в Белом доме сообщили, что встреча может состояться летом этого года. Помощник президента России Юрий Ушаков также допускал, что это может произойти летом.