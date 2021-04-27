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Байден отказался ответить на вопрос об условиях встречи с Путиным

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден уточнит позже, выдвинет ли он какие-либо предварительные условия для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter Белого дома.

«Я обсужу это в другой день», — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Байден и Путин 13 апреля провели телефонный разговор. Во время этой беседы президент США предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории в «третьей стране».

Белый дом заявил об отсутствии деталей по срокам встречи Байдена и Путина
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Джен Псаки

Вскоре после разговора двух лидеров в Белом доме сообщили, что встреча может состояться летом этого года. Помощник президента России Юрий Ушаков также допускал, что это может произойти летом.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президенты встретятся летом, однако точная дата пока не определена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что сейчас нет согласованных сроков встречи.

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