AP сообщило о необъявленном визите главы ЦРУ в Афганистан

Уильям Бернс (Фото: Tom Brenner / CNP / Global Look Press)

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно посетил Кабул с необъявленным визитом перед грядущим выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщает агентство Assosiated Press со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не сообщили, с кем именно встречался глава ЦРУ, но уточнили, что он обсуждал боеготовность Афганистана после ухода военных США. Глава ведомства также заверил афганскую сторону, что США будут продолжать участвовать в борьбе с терроризмом в стране.

Бывший сотрудник службы безопасности Афганистана сообщил агентству, что два из шести подразделений спецназа, которые готовило ЦРУ для отслеживания боевиков, уже переданы под контроль республики.

Ранее в Пентагоне сообщили об усилении защиты войск США в Афганистане на фоне их вывода из этой страны. В частности, авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» будет оставаться в зоне оперативной ответственности ЦРУ в регионе, кроме того, командование одобрило дополнительное развертывание нескольких дальних бомбардировщиков.