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AP сообщило о необъявленном визите главы ЦРУ в Афганистан

Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Tom Brenner / CNP / Global Look Press)

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно посетил Кабул с необъявленным визитом перед грядущим выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщает агентство Assosiated Press со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не сообщили, с кем именно встречался глава ЦРУ, но уточнили, что он обсуждал боеготовность Афганистана после ухода военных США. Глава ведомства также заверил афганскую сторону, что США будут продолжать участвовать в борьбе с терроризмом в стране.

Бывший сотрудник службы безопасности Афганистана сообщил агентству, что два из шести подразделений спецназа, которые готовило ЦРУ для отслеживания боевиков, уже переданы под контроль республики.

Пентагон сообщил об усилении защиты войск США в Афганистане
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Ранее в Пентагоне сообщили об усилении защиты войск США в Афганистане на фоне их вывода из этой страны. В частности, авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» будет оставаться в зоне оперативной ответственности ЦРУ в регионе, кроме того, командование одобрило дополнительное развертывание нескольких дальних бомбардировщиков.

14 апреля президент США Джо Байден пообещал полностью вывести весь контингент американских сил к 11 сентября — 20-летию теракта в Нью-Йорке, вместо ранее намеченного 1 мая. Тогда он предупредил движение «Талибан» о готовности решительно отвечать на возможные провокации и атаки.

Военные США присутствуют в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014-м вывели основные боевые силы.

В конце февраля 2020 года США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

Афганистан вывод военных США Уильям Бернс ЦРУ
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