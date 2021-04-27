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Высылки дипломатов ,  
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В Киеве оценили необходимость эвакуации украинских дипломатов из России

Табличка на ограде у здания консульского отдела посольства Украины в РФ
Табличка на ограде у здания консульского отдела посольства Украины в РФ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Киев не видит необходимости в эвакуации украинских дипломатов с территории России. Об этом сообщил в интервью изданию «Главком» государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков.

«Необходимости эвакуировать дипломатов из России пока нет», — сказал Баньков.

При этом он отметил, что украинские дипломаты находятся в России под постоянным давлением «не только спецслужб, но и общества».

По его словам, в 2014 году из-за обострения отношений Москвы и Киева было принято решение о возвращении семей сотрудников украинских дипведомств из России. Теперь нет жесткого требования, запрещающего семьям дипломатов быть с ними, однако лишь немногие родственники сотрудников сейчас находятся в России, добавил Баньков.

МИД объявил о высылке украинского дипломата
Политика
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Он также отметил, что Украина будет реагировать симметрично, если Россия «продолжит провокации» против украинских дипломатов.

«Если российская сторона будет продолжать провокации против сотрудников украинских дипучреждений в России, ответ Украины не заставит себя ждать», — сказал Баньков.

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В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В спецслужбе утверждали, что консула задержали с поличным, когда он встречался с гражданином России. Пребывание Сосонюка в России признали нежелательным и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Киев решил выслать российского консула в Одессе
Политика
Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе

Сразу после этого МИД Украины объявил об ответной мере — высылке одного из российских дипломатов, работающих в Киеве. Старший дипломат посольства России на Украине Евгений Черников уехал из страны.

В российском МИДе высылку Черникова назвали «недружественными действиями украинской стороны». В ответ Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.

В свою очередь, Киев на следующий день объявил персоной нон грата консула Генерального консульства России в Одессе. Дипломат также должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля.

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