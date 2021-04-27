В Киеве оценили необходимость эвакуации украинских дипломатов из России

Табличка на ограде у здания консульского отдела посольства Украины в РФ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Киев не видит необходимости в эвакуации украинских дипломатов с территории России. Об этом сообщил в интервью изданию «Главком» государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков.

«Необходимости эвакуировать дипломатов из России пока нет», — сказал Баньков.

При этом он отметил, что украинские дипломаты находятся в России под постоянным давлением «не только спецслужб, но и общества».

По его словам, в 2014 году из-за обострения отношений Москвы и Киева было принято решение о возвращении семей сотрудников украинских дипведомств из России. Теперь нет жесткого требования, запрещающего семьям дипломатов быть с ними, однако лишь немногие родственники сотрудников сейчас находятся в России, добавил Баньков.