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Политика ,  
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Высланный Киевом российский дипломат покинул Украину

Посольство Российской Федерации в Киеве, Украина
Посольство Российской Федерации в Киеве, Украина (Фото: ТАСС)

Старший дипломат посольства России на Украине Евгений Черников покинул страну после того, как там его объявили персоной нон грата. Об этом сообщило российское посольство, передает ТАСС.

«Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны», — уточняется в сообщении.

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Здание министерства иностранных дел в Киеве.

Украина потребовала, чтобы Черников уехал из государства в ответ на высылку из России украинского консула Александра Сосонюка. ФСБ в апреле задержала консула в Петербурге с поличным, когда он пытался получить закрытую информацию из баз данных и архивов российских правоохранительных органов. Сосонюку дали 72 часа начиная с 19 апреля, чтобы покинуть Россию.

На видео, которое опубликовал Центр общественных связей ФСБ, один из свидетелей рассказывает правоохранителям, что украинский дипломат приезжал за закрытыми данными на петербургский рынок «Юнона». «Мужчина искал базы данных по гражданам России, и мой коллега вместе со мной заинтересовался и хотел продать их», — сообщил мужчина, назвавший себя продавцом с рынка.

В МИД Украины полностью исключили выдвинутые Сосонюку обвинения и назвали произошедшее провокацией.

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