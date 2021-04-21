Высланный Киевом российский дипломат покинул Украину

Посольство Российской Федерации в Киеве, Украина (Фото: ТАСС)

Старший дипломат посольства России на Украине Евгений Черников покинул страну после того, как там его объявили персоной нон грата. Об этом сообщило российское посольство, передает ТАСС.

«Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны», — уточняется в сообщении.

Украина потребовала, чтобы Черников уехал из государства в ответ на высылку из России украинского консула Александра Сосонюка. ФСБ в апреле задержала консула в Петербурге с поличным, когда он пытался получить закрытую информацию из баз данных и архивов российских правоохранительных органов. Сосонюку дали 72 часа начиная с 19 апреля, чтобы покинуть Россию.