Киев решил выслать российского консула в Одессе

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе (Фото: genconrf odessa / Facebook)

МИД Украины объявил консула генерального консульства России в Одессе персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства. Дипломат должен покинуть страну до конца дня 30 апреля. Это стало ответом на высылку украинского дипломата, объяснил Киев.

Киев выразил протест Москве, объявившей о решении выслать украинского дипломата. «Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в России антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины», — заявили в МИДе. Украинская сторона отвергает «голословные обвинения» России в незаконных действиях.

Киев заявил, что сотрудник посольства Украины в России «не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций». Украина обвинила Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

«В случае продолжения российской стороной провокаций в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в России оставляем за собой право на дальнейшие ответные действия», — предупредили в украинском внешнеполитическом ведомстве.