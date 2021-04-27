Apple обжалует штраф ФАС за злоупотребление доминирующим положением

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Американская компания Apple не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оштрафовала ее на 906 млн руб. за злоупотребление своим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, сообщили РБК в пресс-службе Apple. Компания намерена обжаловать штраф.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — заявили в пресс-службе.

В компании отметили, что гордятся тем, что посредством App Store «десятки тысяч разработчиков в России» (в том числе «Лаборатория Касперского», пожаловавшаяся на Apple в ФАС) смогли получить доступ «к более чем миллиарду пользователей в 155 странах».

Apple вместе с «Лабораторией Касперского» работала над тем, чтобы приложение для «родительского контроля», созданное российским разработчиком, было приведено в соответствие с требованиями магазина приложений по защите детей. «В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», — уточнили в компании.