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Технологии и медиа ,  
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Apple обжалует штраф ФАС за злоупотребление доминирующим положением

Apple AAPL $134,43 -0,22% Купить
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Американская компания Apple не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оштрафовала ее на 906 млн руб. за злоупотребление своим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, сообщили РБК в пресс-службе Apple. Компания намерена обжаловать штраф.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — заявили в пресс-службе.

В компании отметили, что гордятся тем, что посредством App Store «десятки тысяч разработчиков в России» (в том числе «Лаборатория Касперского», пожаловавшаяся на Apple в ФАС) смогли получить доступ «к более чем миллиарду пользователей в 155 странах».

Apple вместе с «Лабораторией Касперского» работала над тем, чтобы приложение для «родительского контроля», созданное российским разработчиком, было приведено в соответствие с требованиями магазина приложений по защите детей. «В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», — уточнили в компании.

ФАС оштрафовала Apple на ₽906 млн
Бизнес
Фото:Ming Yeung / Getty Images

27 апреля ФАС оштрафовала Apple Inc. на 906 299 392,16 руб. (более $12 млн) за нарушение антимонопольного законодательства. Антимонопольное дело в отношении американской компании было возбуждено по заявлению АО «Лаборатория Касперского». В августе 2020 года ФАС завершила его рассмотрение. Регулятор установил факт злоупотребления доминирующим положением на рынке со стороны Apple «путем совершения ряда последовательных действий», в результате которых собственные приложения Apple имели преимущество перед приложениями конкурентов.

ФАС потребовала от Apple удалить из документации положения, которые позволяют ей «отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям». Кроме того, компания обязана перестать предоставлять условия на рынке приложений для собственных разработок в ущерб приложениям сторонних компаний, а также должна «обеспечить для разработчиков приложений [с функциями] «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала», напомнили в ФАС. Apple должна была выполнить эти требования до 30 ноября. В противном случае ей грозил штраф на сумму до 500 тыс. руб. (по ст. 19.5 КоАП). Apple оспаривает предписание регулятора в суде.

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