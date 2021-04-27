Посол Белоруссии назвал дату начала серийного производства «Спутника V»

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Серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в Белоруссии 30 апреля. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко во время визита в Екатеринбург, передает ТАСС.

«Всем предприятиям дали задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц», — пояснил посол.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V», и первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. Вакцинация добровольцев российским «Спутником V» началась в стране в октябре 2020 года.

Первую пробную партию «Спутника V» в Белоруссии изготовили в конце февраля на площадках предприятия «Белмедпрепараты».