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Посол Белоруссии назвал дату начала серийного производства «Спутника V»

Фото: minzdravbelarus / Facebook
Фото: minzdravbelarus / Facebook

Серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в Белоруссии 30 апреля. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко во время визита в Екатеринбург, передает ТАСС.

«Всем предприятиям дали задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц», — пояснил посол.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V», и первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. Вакцинация добровольцев российским «Спутником V» началась в стране в октябре 2020 года.

Первую пробную партию «Спутника V» в Белоруссии изготовили в конце февраля на площадках предприятия «Белмедпрепараты».

Кроме «Спутника V» в Белоруссии также прививают население препаратом китайской компании Sinopharm, сообщало агентство БелТА.

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В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19. Минздрав и Национальная академия наук страны планируют разрабатывать вакцину с 2021 по 2023 год.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Спутник V вакцина коронавирус COVID-19 Белоруссия Владимир Семашко
Материалы по теме
Белорусский Минздрав сообщил о начале третьей волны эпидемии
Общество
Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
Общество
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19
Общество
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