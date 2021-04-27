Володин выдвинул свою версию о происхождении COVID-19

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Утечка коронавируса могла произойти из лаборатории, финансируемой США, не исключает спикер Госдумы, сопредседатель Совета законодателей при Федеральном собрании Вячеслав Володин. Такую версию он выдвинул на заседании совета, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарий напомнил, что вирус появился в китайском городе Ухань, но там, по его словам, «лаборатория была американская, они ее финансировали».

«У них произошла какая‑то утечка — в тех лабораториях, которые они создали по всему миру», — утверждает Володин. По его словам, Соединенные Штаты создали свои лаборатории «по изучению и, возможно, созданию биологического оружия» в Грузии и странах Восточной Европы.

Спикер Госдумы предложил российскому правительству изучить происхождение COVID-19. Он уверен, что российские специалисты, которые смогли создать эффективные вакцины против инфекции, смогут разобраться в этом вопросе. Кроме того, по мнению Володина, профильному думскому комитету по охране здоровья «было бы правильно вступить в диалог» со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы там начали изучать, «откуда эта зараза появилась» и «почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины».

В Россию коронавирус завезли не из Китая, а из стран Европы, заметил парламентарий. Он призвал эти страны подумать о том, чтобы компенсировать России все издержки по борьбе с пандемией.