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Володин выдвинул свою версию о происхождении COVID-19

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Утечка коронавируса могла произойти из лаборатории, финансируемой США, не исключает спикер Госдумы, сопредседатель Совета законодателей при Федеральном собрании Вячеслав Володин. Такую версию он выдвинул на заседании совета, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарий напомнил, что вирус появился в китайском городе Ухань, но там, по его словам, «лаборатория была американская, они ее финансировали».

«У них произошла какая‑то утечка — в тех лабораториях, которые они создали по всему миру», — утверждает Володин. По его словам, Соединенные Штаты создали свои лаборатории «по изучению и, возможно, созданию биологического оружия» в Грузии и странах Восточной Европы.

Спикер Госдумы предложил российскому правительству изучить происхождение COVID-19. Он уверен, что российские специалисты, которые смогли создать эффективные вакцины против инфекции, смогут разобраться в этом вопросе. Кроме того, по мнению Володина, профильному думскому комитету по охране здоровья «было бы правильно вступить в диалог» со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы там начали изучать, «откуда эта зараза появилась» и «почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины».

В Россию коронавирус завезли не из Китая, а из стран Европы, заметил парламентарий. Он призвал эти страны подумать о том, чтобы компенсировать России все издержки по борьбе с пандемией.

Спецслужбы США назвали две версии возникновения COVID-19
Политика
Фото:Getty Images

В середине апреля директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала две «альтернативные версии» появления COVID-19. Согласно одной из них, это контакт нулевого пациента с зараженным животным, согласно другой — случайная утечка вируса из некой китайской лаборатории в Ухане. Однако американской разведке достоверно не известно, как появился вирус, отметила она. С Хейнс согласен и директор ЦРУ Уильям Бернс. При этом доподлинной информации о происхождении COVID-19 у спецслужб нет.

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О том, что вирус был создан в уханьской лаборатории, говорили ранее бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд и экс-президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты и еще 13 стран выразили озабоченность в связи с докладом ВОЗ о возникновении COVID-19, опубликованным в конце марта. Организация представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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