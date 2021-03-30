США и 13 стран выразили озабоченность в связи с докладом ВОЗ о COVID-19

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Соединенные Штаты и еще 13 стран выразили свою озабоченность в связи с выходом доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Мы присоединяемся к общей озабоченности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, но в то же время подчеркиваем важность совместной работы для разработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек заболеваний неизвестного происхождения в будущем», — говорится в сообщении.

Среди стран, которые присоединились к обращению, кроме США указаны Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания.

В заявлении особо отмечается необходимость проведения исследований на животных и содержится призыв к скорейшей активизации второй фазы исследований, которые проводит ВОЗ.