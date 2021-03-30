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Пандемия коронавируса ,  
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США и 13 стран выразили озабоченность в связи с докладом ВОЗ о COVID-19

Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Соединенные Штаты и еще 13 стран выразили свою озабоченность в связи с выходом доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Мы присоединяемся к общей озабоченности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, но в то же время подчеркиваем важность совместной работы для разработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек заболеваний неизвестного происхождения в будущем», — говорится в сообщении.

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Фото:Ng Han Guan / AP

Среди стран, которые присоединились к обращению, кроме США указаны Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания.

В заявлении особо отмечается необходимость проведения исследований на животных и содержится призыв к скорейшей активизации второй фазы исследований, которые проводит ВОЗ.

ВОЗ обнародовала доклад о происхождении COVID-19 ранее 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции. Наиболее вероятной названа передача коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника. В качестве возможной указывается вариант прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку. Маловероятная версия — передача COVID-19 через охлажденные продукты и «крайне маловероятная» — утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане.

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Источник: JHU
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