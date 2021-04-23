К Тамаре Эйдельман пришел участковый из-за поста в соцсетях
В Москве к заслуженному учителю России, историку Тамаре Эйдельман пришел участковый по делу о несогласованной акции.
«Пришли с утра, предложили с ними проехать. Я им сказала, что без повестки не пойду. Сейчас пришел участковый, принес повестку на 26 апреля», — сообщила РБК Тамара Эйдельман.
Ей вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Данная статья предусматривает административный штраф для граждан в размере от 20 до 30 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
По словам Эйдельман, это связано с публикацией в социальных сетях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, однако затруднилась ответить, с какой именно.