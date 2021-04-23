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Дело Навального ,  
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К Тамаре Эйдельман пришел участковый из-за поста в соцсетях

Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: EidelmanTN / Facebook)

В Москве к заслуженному учителю России, историку Тамаре Эйдельман пришел участковый по делу о несогласованной акции.

«Пришли с утра, предложили с ними проехать. Я им сказала, что без повестки не пойду. Сейчас пришел участковый, принес повестку на 26 апреля», — сообщила РБК Тамара Эйдельман.

Ей вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Данная статья предусматривает административный штраф для граждан в размере от 20 до 30 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

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По словам Эйдельман, это связано с публикацией в социальных сетях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, однако затруднилась ответить, с какой именно.

Она опубликовала фотографию повестки на своей странице в Facebook.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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Тамара Эйдельман — преподаватель истории в школе №67, заслуженный учитель России. Она вела тематические передачи «Книги нашего детства», «Сослагательное наклонение» и «Судьбы книг» на радиостанциях «Маяк», «Голос России» и «Радио России-Культура». В 2019 году Эйдельман создала свой канал на YouTube, она публикует видео на исторические темы. Она также является преподавателем в онлайн-школе проекта «Прямая речь».

Ранее, 21 апреля, в Нижнем Новгороде полицейские задержали академика Российской академии наук (РАН) Ефима Хазанова на рабочем месте и доставили в отдел. По словам Хазанова, это было связано с репостом в соцсетях сообщений об акции в поддержку Навального.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода 23 апреля признал академика виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России и назначил ему штраф в 20 тыс. руб.

Несогласованная акция в поддержку российского оппозиционера прошла 21 апреля. В разных городах, по оценкам правозащитников, задержали более 1,7 тыс. человек.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Алексею Навальному 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и приговорили к 2,5 годам колонии за то, что тот не отмечался в инспекции, в том числе во время лечения и реабилитации в Германии.

Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Находясь в колонии, Навальный жаловался на боли в спине и ноге. 31 марта он объявил голодовку, объяснив это тем, что ему отказывают в доступе к медицинской помощи.

В УФСИН заявляли, что заключенному оказывается вся необходимая медицинская помощь. В апреле служба анонсировала перевод осужденного в больницу, где ему назначена витаминная терапия.

учитель участковый соцсети
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