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Дмитрий Быков сообщил о вызове в полицию за акцию 21 апреля

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за его участия в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом он сообщил РБК.

«Да, вызвали в полицию, завтра надо подойти подписать протокол об участии в несанкционированном митинге», — рассказал Быков.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Акции протеста прошли в Москве и других российских городах 21 апреля. Сторонники Навального объявили о проведении акции спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба признаны Минюстом иностранными агентами) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Также поводом для акции стало ухудшение состояния здоровья Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области и держал голодовку, требуя осмотра врачами не из колонии.

По обновленным данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека. По оценкам МВД, в Петербурге на акцию протеста вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — 6 тыс., а в других городах — примерно 3,9 тыс.

акции протеста Дмитрий Быков Алексей Навальный полиция административное правонарушение новости
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