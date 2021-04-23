Нижегородский суд оштрафовал академика Хазанова за репост об акции

РБК направил запрос в Канавинский районный суд.

Ранее, 21 апреля, Хазанов сообщил, что в Нижнем Новгороде полицейские задержали его на рабочем месте в институте и доставили в отдел. По его словам, это связано с репостом в соцсетях сообщений об акции в поддержку Навального.

На странице Хазанова в Facebook опубликовано несколько постов о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Ефим Хазанов является специалистом в области лазерной физики и нелинейной оптики, заместителем директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН.

Несогласованная акция в поддержку российского оппозиционера прошла 21 апреля. В разных городах задержали более 1,7 тыс. человек.

В феврале суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил оппозиционера на 2,5 года в колонию за то, что тот не отмечался в инспекции, в том числе во время лечения и реабилитации, и таким образом нарушил условия испытательного срока.

В поддержку Навального после его задержания и обвинительного приговора в ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста.

