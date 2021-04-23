Нижегородский суд оштрафовал академика Хазанова за репост об акции
Академика Российской академии наук (РАН) Ефима Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщил его адвокат Михаил Липкин.
Юрист уточнил, что Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал академика виновным по ч. 2 ст.20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Согласно решению суда, Хазанов оштрафован на 20 тыс. руб. Защита намерена обжаловать решение, подчеркнул адвокат.
«РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции подтвердили информацию о штрафе Хазанова.