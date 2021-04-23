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Дело Навального ,  
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Нижегородский суд оштрафовал академика Хазанова за репост об акции

Ефим Хазанов
Ефим Хазанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Академика Российской академии наук (РАН) Ефима Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщил его адвокат Михаил Липкин.

Юрист уточнил, что Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал академика виновным по ч. 2 ст.20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Согласно решению суда, Хазанов оштрафован на 20 тыс. руб. Защита намерена обжаловать решение, подчеркнул адвокат.

«РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции подтвердили информацию о штрафе Хазанова.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

РБК направил запрос в Канавинский районный суд.

Ранее, 21 апреля, Хазанов сообщил, что в Нижнем Новгороде полицейские задержали его на рабочем месте в институте и доставили в отдел. По его словам, это связано с репостом в соцсетях сообщений об акции в поддержку Навального.

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На странице Хазанова в Facebook опубликовано несколько постов о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Ефим Хазанов является специалистом в области лазерной физики и нелинейной оптики, заместителем директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН.

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Алексей Навальный

Несогласованная акция в поддержку российского оппозиционера прошла 21 апреля. В разных городах задержали более 1,7 тыс. человек.

В феврале суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил оппозиционера на 2,5 года в колонию за то, что тот не отмечался в инспекции, в том числе во время лечения и реабилитации, и таким образом нарушил условия испытательного срока.

В поддержку Навального после его задержания и обвинительного приговора в ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста.
 

академик РАН штраф акция новости
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