В Австралии ученые предложили бороться с COVID при помощи антител альпак

В Австралии ученые обнаружили, что организм альпак способен естественным путем вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам. Открытие может помочь создать новое лекарство от СOVID-19. Об этом говорится на сайте австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл.

Во время доклинических испытаний группе альпак в региональной Виктории ввели синтетическую, неинфекционную часть «шипового» белка SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). Шипованный белок не заразен, он не вызывает у животных болезней, и в то же время провоцирует появление антител.

Выяснилось, что у альпак в ответ на инфекцию формируются уникальные нанотела — крошечные иммунные белки, которые блокируют человеческие коронавирусы, как SARS-CoV-2, так и его ранний вариант SARS-CoV. Нанотела альпак также способны бороться с известными мутациями коронавируса.

«Нанотела <...> могут стать альтернативой традиционным методам лечения COVID-19 антителами», — отмечается в сообщении.