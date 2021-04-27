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Пандемия коронавируса ,  
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В Австралии ученые предложили бороться с COVID при помощи антител альпак

В Австралии ученые обнаружили, что организм альпак способен естественным путем вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам. Открытие может помочь создать новое лекарство от СOVID-19. Об этом говорится на сайте австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл.

Во время доклинических испытаний группе альпак в региональной Виктории ввели синтетическую, неинфекционную часть «шипового» белка SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). Шипованный белок не заразен, он не вызывает у животных болезней, и в то же время провоцирует появление антител.

Выяснилось, что у альпак в ответ на инфекцию формируются уникальные нанотела — крошечные иммунные белки, которые блокируют человеческие коронавирусы, как SARS-CoV-2, так и его ранний вариант SARS-CoV. Нанотела альпак также способны бороться с известными мутациями коронавируса.

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Фото:Wilfredo Lee / AP

«Нанотела <...> могут стать альтернативой традиционным методам лечения COVID-19 антителами», — отмечается в сообщении.

Чтобы продолжить изучение, ученые должны извлечь последовательности генов, кодирующих нужное нанотела. Затем их используют для производства миллионов типов нанотел в лаборатории, из которых специалисты выберут наиболее подходящие для человека.

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В июне Россельхознадзор сообщал, что COVID-19 может поражать домашних животных, в частности кошек и собак. Собаки обычно переносят болезнь легко и без явных симптомов, тогда как у кошек проявлялись признаки острой респираторной инфекции. Случаев заражения человека от этих животных пока не выявлено.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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