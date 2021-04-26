Депутаты Госдумы предложили назвать улицу в честь Лужкова

Мемориальная доска Юрию Лужкову в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа из 30 депутатов Госдумы попросила мэра столицы Сергея Собянина присвоить одной из улиц или площадей в Москве имя бывшего мэра Юрия Лужкова. Ходатайство об этом опубликовал в своем telegram-канале Александр Хинштейн.

«При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города», — написал Хинштейн.

Хинштейн подчеркнул, что дать название следует какому-то безымянному месту, где нет домов и учреждений, чтобы не создавать проблем москвичам.

Также необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района, добавил он.

Ходатайство подписали главы трех думских фракций, «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», четыре вице-спикера, депутаты от Москвы, ряд председателей комитетов и сам Хинштейн.