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Общество ,  
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Депутаты Госдумы предложили назвать улицу в честь Лужкова

Мемориальная доска Юрию Лужкову в Москве
Мемориальная доска Юрию Лужкову в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа из 30 депутатов Госдумы попросила мэра столицы Сергея Собянина присвоить одной из улиц или площадей в Москве имя бывшего мэра Юрия Лужкова. Ходатайство об этом опубликовал в своем telegram-канале Александр Хинштейн.

«При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города», — написал Хинштейн.

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Хинштейн подчеркнул, что дать название следует какому-то безымянному месту, где нет домов и учреждений, чтобы не создавать проблем москвичам.
Также необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района, добавил он.

Ходатайство подписали главы трех думских фракций, «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», четыре вице-спикера, депутаты от Москвы, ряд председателей комитетов и сам Хинштейн.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова, в частности об установке мемориальной доски на доме, где он жил, и присвоении имени Лужкова Московскому городскому университету управления Правительства Москвы.

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Юрий Лужков

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992-го по 2010 год. В июне 1991 года был избран вице-мэром Москвы, а в 1992 году стал столичным градоначальником. Позднее он трижды побеждал на выборах. С 2001 года Лужков был сопредседателем высшего совета партии «Единая Россия». 28 сентября 2010 года после публичного конфликта с президентом Дмитрием Медведевым был отправлен им в отставку и покинул партию. После своей отставки Лужков занимался пчеловодством, бизнесом в Калининградской области. Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн» на 84-м году жизни.

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