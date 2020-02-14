Кремль объяснил указ Путина по Лужкову восстановлением доверия

Юрий Лужков (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Доверие к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, скончавшемуся в конце прошлого года, восстановлено, теперь необходимо сохранить память о нем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил увековечить память о Лужкове.

«Безусловно, доверие восстановлено. В данном случае речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие главного региона нашей страны — Москвы», — сообщил Песков.

По его словам, было бы ошибкой «открещиваться от этого наследия», и поэтому нужно «отдать должное», сохранив память о Лужкове.

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