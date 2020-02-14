Путин поручил увековечить память Лужкова

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

С учетом «значительного вклада Ю.М.Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы», Путин рекомендовал столичным властям провести различные мероприятия с целью увековечить его память. В частности, в Москве на доме, в котором жил экс-мэр, может появиться мемориальная доска, также городское правительство решит, присвоить ли имя Лужкова Университету правительства Москвы.

Лужков, возглавлявший столичную администрацию в 1992–2010 годы, скончался 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн» на 84-м году жизни. 12 декабря совещание с постоянными членами Совбеза России открылось минутой молчания, после чего Путин попросил московскую мэрию и правительство увековечить память Лужкова, который, по его словам, был «очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба» и многое сделал для развития города в сложный для страны период.