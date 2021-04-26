В Петербурге приостановили работу Союза кинематографистов из-за нарушений

Фото: artdocfestspb / VK

Санкт-Петербургский Дзержинский районный суд на месяц приостановил деятельность городского отделения Союза кинематографистов России после нарушений санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выявленных на кинофестивале «Артдокфест». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — говорится в сообщении пресс-службы.

3 апреля сотрудники Роспотребнадзора и полиции опечатали помещение, в котором проходил кинофестиваль. По данным ведомства, в ходе проверки было обнаружено, что на площадке «Артдокфеста» не выполняются условия для соблюдения социальной дистанции, зрители в кинозале находятся без масок, а на входе в кинозалы отсутствовали диспенсеры с антисептиками. По факту выявленных нарушений были составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Однако организаторы заявляли, что фестиваль проходил в соответствии со всеми нормами. Они утверждают, что проверку «Артдокфеста» начали после заявления Тимура Булатова, который известен своей борьбой с тем, что он считает пропагандой гомосексуализма.