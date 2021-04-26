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Конфликт в Донбассе ,  
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В Кремле заявили об отсутствии деталей по встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Деталей относительно места и времени возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока деталей нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, где и когда может состояться встреча двух президентов.

На прошлой неделе на фоне эскалации на юго-востоке Украины Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке Донбасса, где идет война».

Путин в ответ на обращение Зеленского заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинскому руководству нужно вести переговоры в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», в том числе с Россией.

Зеленский поручил согласовать сроки и место встречи с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

При этом Путин добавил, что для обсуждения двусторонних отношений России и Украины Зеленского всегда готовы принять в Москве. Позже Песков уточнил, что российский президент готов обсудить с украинским коллегой двусторонние отношения, однако тема Крыма подниматься не будет.

В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что встреча не может состояться в Москве, так как «во время войны» украинский лидер не должен ехать в столицу «страны-агрессора».

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Сам Зеленский в интервью Financial Times указал, что место проведения переговоров с Путиным не имеет значения, так как «речь идет о содержании». Позже он сообщил, что поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу.

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