В Кремле заявили об отсутствии деталей по встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Деталей относительно места и времени возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока деталей нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, где и когда может состояться встреча двух президентов.

На прошлой неделе на фоне эскалации на юго-востоке Украины Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке Донбасса, где идет война».

Путин в ответ на обращение Зеленского заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинскому руководству нужно вести переговоры в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», в том числе с Россией.