В Москве эвакуировали несколько судов после сообщений о минировании

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Московский городской суд эвакуировали после сообщений о взрывном устройстве, однако сейчас он вернулся к работе. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

«Да, была эвакуация, но сейчас все уже вернулись на рабочие места. Сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось», — сообщили там.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила «Интерфаксу», что письма о взрывном устройстве также поступили в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды Москвы. Всего было эвакуировано порядка 300 человек.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что информация о минировании также поступила в Верховный суд и Российский государственный университет правосудия в Москве.