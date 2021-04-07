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В Москве эвакуировали несколько судов после сообщений о минировании

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Московский городской суд эвакуировали после сообщений о взрывном устройстве, однако сейчас он вернулся к работе. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

«Да, была эвакуация, но сейчас все уже вернулись на рабочие места. Сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось», — сообщили там.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила «Интерфаксу», что письма о взрывном устройстве также поступили в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды Москвы. Всего было эвакуировано порядка 300 человек.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что информация о минировании также поступила в Верховный суд и Российский государственный университет правосудия в Москве.

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В конце марта неизвестные сообщили о проверке всех школ и детских садов Московской области после сообщений о минировании. Сообщения о возможности взрыва в образовательных учреждениях области приходили на электронную почту отделов полиции, говорил источник РБК.

минирование суд Москва новости
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