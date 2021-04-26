Володин заявил о «гене демократии» в России

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Россия обладает своим «геном демократии», и в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, отражающих волю избирателей. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня российского парламентаризма, отмечаемого 27 апреля.

«Западным «доброжелателям» покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — заявил Володин.

По его словам, корни российского парламентаризма уходят далеко в прошлое. Спикер Госдумы привел в пример новгородское и псковское вече, земские Соборы. Также он напомнил о создании уложенных комиссий в ХVIII веке, учреждении Государственного совета при императоре Александре I и Государственной думы — при Николае II.

Володин добавил, что демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым». Он отметил, что под этим термином понимается реализация прав граждан участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды и состоять в любой из зарегистрированных политических партий.