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Политика ,  
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Володин заявил о «гене демократии» в России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Россия обладает своим «геном демократии», и в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, отражающих волю избирателей. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня российского парламентаризма, отмечаемого 27 апреля.

«Западным «доброжелателям» покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — заявил Володин.

По его словам, корни российского парламентаризма уходят далеко в прошлое. Спикер Госдумы привел в пример новгородское и псковское вече, земские Соборы. Также он напомнил о создании уложенных комиссий в ХVIII веке, учреждении Государственного совета при императоре Александре I и Государственной думы — при Николае II.

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Володин добавил, что демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым». Он отметил, что под этим термином понимается реализация прав граждан участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды и состоять в любой из зарегистрированных политических партий.

«Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны», — написал спикер Госдумы.

В январе прошлого года эксперты британской компании Economist Intelligence Unit представили рейтинг «Индекс демократии». Россия тогда заняла 134-е место и оказалась на одном уровне с Республикой Конго. Страна осталась в списке авторитарных режимов, хотя до 2011 года составители рейтинга относили ее к числу гибридных режимов.

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При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы, а также влияние населения на политику.

Вячеслав Володин парламент демократия
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