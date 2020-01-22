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Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

Россия улучшила свои позиции в «Индексе демократии» от Economist Intelligence Unit, однако осталась в списке авторитарных режимов. До 2011 года составители рейтинга относили Россию к числу гибридных режимов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).

При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям:

  • выборы и плюрализм;
  • деятельность властей;
  • политическая культура;
  • гражданские свободы;
  • влияние населения на политику.

Показатели в каждой категории имеют собственный вес, полученные за каждый из них баллы складываются так, что максимальный общий показатель может составить 10 баллов. Путем усреднения пяти групповых показателей вычисляется общий, на основании которого и определяется место каждой из 165 включенных в рейтинг стран и двух территорий (Гонконг и Тайвань). При этом в зависимости от полученного балла все страны делятся на четыре группы:

  • полные демократии — более 8 баллов;
  • ущербные демократии — более 6 баллов;
  • гибридные режимы — более 4 баллов;
  • авторитарные режимы.

В рейтинге 2019 года Россия осталась в последней группе, хотя ее общий балл несколько вырос — с 2,94 балла в 2018 году (минимум за всю историю рейтинга) до 3,11 балла. Повышение общего показателя произошло за счет роста оценки деятельности властей (с 1,79 до 2,5 балла) и политической культуры (с 2,5 до 3,75 балла). При этом оценка уровня влияния населения на принятие политических решений сократилась с 5 до 3,89 балла, а оценки гражданских свобод и качества выборов остались на прежнем уровне (3,24 и 2,17 балла соответственно).

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Для сравнения, в первой редакции Democracy Index, выпущенной по итогам 2006 года, Россия находилась в списке гибридных режимов и занимала 102-е место (между Кенией и Малави) с общим показателем 5,02 балла. При этом уровень плюрализма в стране и качества проводимых выборов оценивался экспертами в 7 баллов (против 2,17 балла в 2019-м). В версии 2008 года общий балл России снизился до 4,48, в 2010 году — до 4,26, а по итогам 2011 года Россия перешла в группу авторитарных режимов, которую с тех пор не покидала. Кения же и Малави до сих пор остаются среди гибридных режимов.

По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия, получившая 10 баллов в таких категориях, как «выборы и плюрализм», «влияние населения на политику» и «политическая культура» (общий балл — 9,87). Кроме того, в список полных демократий вошли:

  • Исландия — 9,58 балла;
  • Швеция — 9,39 балла;
  • Новая Зеландия — 9,26 балла;
  • Финляндия — 9,25 балла;
  • Ирландия — 9,24 балла;
  • Дания — 9,22 балла;
  • Канада — 9,22 балла;
  • Австралия — 9,09 балла;
  • Швейцария — 9,03 балла;
  • Нидерланды — 9,01 балла;
  • Люксембург — 8,81 балла;
  • Германия — 8,68 балла;
  • Великобритания — 8,52 балла;
  • Уругвай — 8,38 балла;
  • Австрия — 8,29 балла;
  • Испания — 8,29 балла;
  • Маврикий — 8,22 балла;
  • Коста-Рика — 8,13 балла;
  • Франция — 8,12 балла;
  • Чили — 8,08 балла;
  • Португалия — 8,03 балла.

Среднюю по миру оценку уровня демократии составители рейтинга снизили до 5,44 балла, что стало худшим показателем за всю историю Democracy Index. Падение глобального показателя связывают с ухудшением ситуации в странах Латинской Америки и государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке. По подсчетам Economist Intelligence Unit, уровень демократии в 2019 году снизился в 68 странах мира, в то время как в 65 ситуация улучшилась.

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В результате произошедших изменений Франция, Чили и Португалия перешли из разряда ущербных демократий в число по-настоящему демократических государств, а Мальта совершила переход в обратном направлении. В то же время Ирак и Палестина выбыли из числа гибридных режимов и перешли в список авторитарных государств, а Алжир, наоборот, улучшил свое положение до «гибрида». Сальвадор и Таиланд, ранее считавшиеся гибридными режимами, теперь считаются ущербными демократиями, а вот Сенегал этот статус потерял.

Хуже всего ситуация с демократией, по оценке Economist Intelligence Unit, складывается в таких странах, как:

  • КНДР — 1,08 балла, в том числе нулевые оценки качества выборов и уровня гражданских свобод;
  • Демократическая республика Конго — 1,13 балла, нули за качество выборов и деятельность властей;
  • Центральноафриканская республика — 1,32 балла, в том числе 0 за деятельность властей;
  • Сирия — 1,43 балла, нули за качество выборов, деятельность властей и уровень гражданских свобод;
  • Чад — 1,61 балла, нули за качество выборов и деятельность властей;
  • Туркмения — 1,72 балла, в том числе ноль за качество выборов;
  • Экваториальная Гвинея — 1,92 балла, в том числе ноль за качество выборов;
  • Таджикистан — 1,93 балла;
  • Саудовская Аравия — 1,93 балла, в том числе ноль за качество выборов;
  • Йемен — 1,95 балла, в том числе нули за качество выборов и деятельность властей.

В отчете Economist Intelligence Unit подчеркивается, что ее эксперты не ожидают скорого и существенного улучшения показателей таких авторитарных государств, как Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, в связи с тем, что политическая оппозиция вряд ли сможет прийти здесь к власти.

«Однако устройство авторитарного правления, которое в большинстве случае держится на государственных репрессиях против инакомыслия и оппозиции, хрупко, что представляет собой угрозу для таких режимов. Например, в Туркмении с ее скудной историей социальных волнений население может выглядеть спокойным и раздробленным, но тяжелое состояние экономики, острая нехватка товаров, ограничения на владение твердой валютой и поддержание дисциплины населения карательными методами могут в конечном счете привести к неожиданным последствиям», — предупреждают авторы отчета.

Автор: Евгений Калюков
Теги: The Economist
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