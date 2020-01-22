Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В рейтинге 2019 года Россия осталась в последней группе, хотя ее общий балл несколько вырос — с 2,94 балла в 2018 году (минимум за всю историю рейтинга) до 3,11 балла. Повышение общего показателя произошло за счет роста оценки деятельности властей (с 1,79 до 2,5 балла) и политической культуры (с 2,5 до 3,75 балла). При этом оценка уровня влияния населения на принятие политических решений сократилась с 5 до 3,89 балла, а оценки гражданских свобод и качества выборов остались на прежнем уровне (3,24 и 2,17 балла соответственно).
Для сравнения, в первой редакции Democracy Index, выпущенной по итогам 2006 года, Россия находилась в списке гибридных режимов и занимала 102-е место (между Кенией и Малави) с общим показателем 5,02 балла. При этом уровень плюрализма в стране и качества проводимых выборов оценивался экспертами в 7 баллов (против 2,17 балла в 2019-м). В версии 2008 года общий балл России снизился до 4,48, в 2010 году — до 4,26, а по итогам 2011 года Россия перешла в группу авторитарных режимов, которую с тех пор не покидала. Кения же и Малави до сих пор остаются среди гибридных режимов.
По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия, получившая 10 баллов в таких категориях, как «выборы и плюрализм», «влияние населения на политику» и «политическая культура» (общий балл — 9,87). Кроме того, в список полных демократий вошли:
- Исландия — 9,58 балла;
- Швеция — 9,39 балла;
- Новая Зеландия — 9,26 балла;
- Финляндия — 9,25 балла;
- Ирландия — 9,24 балла;
- Дания — 9,22 балла;
- Канада — 9,22 балла;
- Австралия — 9,09 балла;
- Швейцария — 9,03 балла;
- Нидерланды — 9,01 балла;
- Люксембург — 8,81 балла;
- Германия — 8,68 балла;
- Великобритания — 8,52 балла;
- Уругвай — 8,38 балла;
- Австрия — 8,29 балла;
- Испания — 8,29 балла;
- Маврикий — 8,22 балла;
- Коста-Рика — 8,13 балла;
- Франция — 8,12 балла;
- Чили — 8,08 балла;
- Португалия — 8,03 балла.
Среднюю по миру оценку уровня демократии составители рейтинга снизили до 5,44 балла, что стало худшим показателем за всю историю Democracy Index. Падение глобального показателя связывают с ухудшением ситуации в странах Латинской Америки и государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке. По подсчетам Economist Intelligence Unit, уровень демократии в 2019 году снизился в 68 странах мира, в то время как в 65 ситуация улучшилась.
В результате произошедших изменений Франция, Чили и Португалия перешли из разряда ущербных демократий в число по-настоящему демократических государств, а Мальта совершила переход в обратном направлении. В то же время Ирак и Палестина выбыли из числа гибридных режимов и перешли в список авторитарных государств, а Алжир, наоборот, улучшил свое положение до «гибрида». Сальвадор и Таиланд, ранее считавшиеся гибридными режимами, теперь считаются ущербными демократиями, а вот Сенегал этот статус потерял.
Хуже всего ситуация с демократией, по оценке Economist Intelligence Unit, складывается в таких странах, как:
- КНДР — 1,08 балла, в том числе нулевые оценки качества выборов и уровня гражданских свобод;
- Демократическая республика Конго — 1,13 балла, нули за качество выборов и деятельность властей;
- Центральноафриканская республика — 1,32 балла, в том числе 0 за деятельность властей;
- Сирия — 1,43 балла, нули за качество выборов, деятельность властей и уровень гражданских свобод;
- Чад — 1,61 балла, нули за качество выборов и деятельность властей;
- Туркмения — 1,72 балла, в том числе ноль за качество выборов;
- Экваториальная Гвинея — 1,92 балла, в том числе ноль за качество выборов;
- Таджикистан — 1,93 балла;
- Саудовская Аравия — 1,93 балла, в том числе ноль за качество выборов;
- Йемен — 1,95 балла, в том числе нули за качество выборов и деятельность властей.
В отчете Economist Intelligence Unit подчеркивается, что ее эксперты не ожидают скорого и существенного улучшения показателей таких авторитарных государств, как Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, в связи с тем, что политическая оппозиция вряд ли сможет прийти здесь к власти.
«Однако устройство авторитарного правления, которое в большинстве случае держится на государственных репрессиях против инакомыслия и оппозиции, хрупко, что представляет собой угрозу для таких режимов. Например, в Туркмении с ее скудной историей социальных волнений население может выглядеть спокойным и раздробленным, но тяжелое состояние экономики, острая нехватка товаров, ограничения на владение твердой валютой и поддержание дисциплины населения карательными методами могут в конечном счете привести к неожиданным последствиям», — предупреждают авторы отчета.