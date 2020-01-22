Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В рейтинге 2019 года Россия осталась в последней группе, хотя ее общий балл несколько вырос — с 2,94 балла в 2018 году (минимум за всю историю рейтинга) до 3,11 балла. Повышение общего показателя произошло за счет роста оценки деятельности властей (с 1,79 до 2,5 балла) и политической культуры (с 2,5 до 3,75 балла). При этом оценка уровня влияния населения на принятие политических решений сократилась с 5 до 3,89 балла, а оценки гражданских свобод и качества выборов остались на прежнем уровне (3,24 и 2,17 балла соответственно).

Для сравнения, в первой редакции Democracy Index, выпущенной по итогам 2006 года, Россия находилась в списке гибридных режимов и занимала 102-е место (между Кенией и Малави) с общим показателем 5,02 балла. При этом уровень плюрализма в стране и качества проводимых выборов оценивался экспертами в 7 баллов (против 2,17 балла в 2019-м). В версии 2008 года общий балл России снизился до 4,48, в 2010 году — до 4,26, а по итогам 2011 года Россия перешла в группу авторитарных режимов, которую с тех пор не покидала. Кения же и Малави до сих пор остаются среди гибридных режимов.

По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия, получившая 10 баллов в таких категориях, как «выборы и плюрализм», «влияние населения на политику» и «политическая культура» (общий балл — 9,87). Кроме того, в список полных демократий вошли:

Исландия — 9,58 балла;

Швеция — 9,39 балла;

Новая Зеландия — 9,26 балла;

Финляндия — 9,25 балла;

Ирландия — 9,24 балла;

Дания — 9,22 балла;

Канада — 9,22 балла;

Австралия — 9,09 балла;

Швейцария — 9,03 балла;

Нидерланды — 9,01 балла;

Люксембург — 8,81 балла;

Германия — 8,68 балла;

Великобритания — 8,52 балла;

Уругвай — 8,38 балла;

Австрия — 8,29 балла;

Испания — 8,29 балла;

Маврикий — 8,22 балла;

Коста-Рика — 8,13 балла;

Франция — 8,12 балла;

Чили — 8,08 балла;

Португалия — 8,03 балла.

Среднюю по миру оценку уровня демократии составители рейтинга снизили до 5,44 балла, что стало худшим показателем за всю историю Democracy Index. Падение глобального показателя связывают с ухудшением ситуации в странах Латинской Америки и государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке. По подсчетам Economist Intelligence Unit, уровень демократии в 2019 году снизился в 68 странах мира, в то время как в 65 ситуация улучшилась.

В результате произошедших изменений Франция, Чили и Португалия перешли из разряда ущербных демократий в число по-настоящему демократических государств, а Мальта совершила переход в обратном направлении. В то же время Ирак и Палестина выбыли из числа гибридных режимов и перешли в список авторитарных государств, а Алжир, наоборот, улучшил свое положение до «гибрида». Сальвадор и Таиланд, ранее считавшиеся гибридными режимами, теперь считаются ущербными демократиями, а вот Сенегал этот статус потерял.

Хуже всего ситуация с демократией, по оценке Economist Intelligence Unit, складывается в таких странах, как:

КНДР — 1,08 балла, в том числе нулевые оценки качества выборов и уровня гражданских свобод;

— 1,08 балла, в том числе нулевые оценки качества выборов и уровня гражданских свобод; Демократическая республика Конго — 1,13 балла, нули за качество выборов и деятельность властей;

— 1,13 балла, нули за качество выборов и деятельность властей; Центральноафриканская республика — 1,32 балла, в том числе 0 за деятельность властей;

— 1,32 балла, в том числе 0 за деятельность властей; Сирия — 1,43 балла, нули за качество выборов, деятельность властей и уровень гражданских свобод;

— 1,43 балла, нули за качество выборов, деятельность властей и уровень гражданских свобод; Чад — 1,61 балла, нули за качество выборов и деятельность властей;

— 1,61 балла, нули за качество выборов и деятельность властей; Туркмения — 1,72 балла, в том числе ноль за качество выборов;

— 1,72 балла, в том числе ноль за качество выборов; Экваториальная Гвинея — 1,92 балла, в том числе ноль за качество выборов;

— 1,92 балла, в том числе ноль за качество выборов; Таджикистан — 1,93 балла;

— 1,93 балла; Саудовская Аравия — 1,93 балла, в том числе ноль за качество выборов;

— 1,93 балла, в том числе ноль за качество выборов; Йемен — 1,95 балла, в том числе нули за качество выборов и деятельность властей.

В отчете Economist Intelligence Unit подчеркивается, что ее эксперты не ожидают скорого и существенного улучшения показателей таких авторитарных государств, как Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, в связи с тем, что политическая оппозиция вряд ли сможет прийти здесь к власти.

«Однако устройство авторитарного правления, которое в большинстве случае держится на государственных репрессиях против инакомыслия и оппозиции, хрупко, что представляет собой угрозу для таких режимов. Например, в Туркмении с ее скудной историей социальных волнений население может выглядеть спокойным и раздробленным, но тяжелое состояние экономики, острая нехватка товаров, ограничения на владение твердой валютой и поддержание дисциплины населения карательными методами могут в конечном счете привести к неожиданным последствиям», — предупреждают авторы отчета.