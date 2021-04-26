Рогозин сообщил о выведении на орбиту 28 запущенных «Союзом» спутников

Двадцать восемь из 36 запущенных на орбиту спутников британской компании OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат», сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram.

«И еще 4 КА [космический аппарат] «Ван Вэб» отделены от разгонного блока «Фрегат», который продолжает свое космическое плавание», — написал он в Telegram.

В ночь на 26 апреля 2021 года «Роскосмос» успешно запустил ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный. Ракета должна вывести на орбиту 36 спутников компании OneWeb.

Это третий коммерческий пуск с космодрома в Амурской области, отметили в госкорпорации.