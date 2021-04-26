СК сообщил подробности дела об отравлении детей в Пензенской области

В Пензенской области заместитель директора детско-юношеской спортивной школы, подозреваемый по уголовному делу об отравлении детей в бассейне, находился на работе в нетрезвом виде, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Именно он «отвечал за обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов» и осуществлял контроль за уровнем химического состава воды в бассейне, пояснили в СК.

Подозреваемый допрошен. По версии следствия, замдиректора, «находясь в дневное время 24 апреля 2021 года на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту». Это вызвало химическую реакцию и испарение хлора, а через вентиляцию вещество попало в помещение бассейна, где тренировались дети.

В бассейне города Нижний Ломов отравились более 20 детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.