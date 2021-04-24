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Общество ,  
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В Пензенской области 20 детей отравились в бассейне

Фото: nlomov.pnzreg.ru
Фото: nlomov.pnzreg.ru

В городе Нижний Ломов Пензенской области во время групповых занятий в бассейне отравились 20 детей, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее прокуратура сообщила, что во время групповых занятий в бассейне «Волна» тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10-12 лет.

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Фото:Елизавета Королева / АГН Москва

Никто не погиб, все пострадавшие находятся в сознании. У них наблюдается легкое головокружение и тошнота. Семерых детей направили на лечение в Пензу.

Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Сейчас на место происшествия выехал межрайонный прокурор. Надзорный орган начал проверку качества оказания услуг администрацией детского учреждения. Власти проверят соответствие бассейна требованиям санитарно-эпидемиологических норм и законодательства. К проверке привлекли экспертов Роспотребнадзора.

На место также выехал врио губернатора региона Олег Мельниченко. 

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Ранее, 13 апреля, массовое отравление детей в бассейне произошло в Ижевске. Тогда пострадало восемь человек. Накануне там провели работы по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов.

отравление Пензенская область бассейн
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