В Пензенской области 20 детей отравились в бассейне

Фото: nlomov.pnzreg.ru

В городе Нижний Ломов Пензенской области во время групповых занятий в бассейне отравились 20 детей, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее прокуратура сообщила, что во время групповых занятий в бассейне «Волна» тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10-12 лет.

Никто не погиб, все пострадавшие находятся в сознании. У них наблюдается легкое головокружение и тошнота. Семерых детей направили на лечение в Пензу.

Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).