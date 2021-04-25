В Пензенской области задержали замглавы спортшколы после отравления детей

Фото: СК РФ по Пензенской области

В Пензенской области задержали заместителя директора детско-юношеской спортивной школы по делу об отравлении в бассейне 21 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района», — сообщили в СК.

Мера пресечения ему пока не избрана, следует из сообщения ведомства.

Ранее в правительстве Пензенской области сообщили, что во время групповых занятий в бассейне отравились 20 детей. В прокуратуре рассказывали, что во время групповых занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10–12 лет.