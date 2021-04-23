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Прокуратура возбудила дело после отравления в детсаду Ростовской области

Фото: Елизавета Королева / АГН Москва
Фото: Елизавета Королева / АГН Москва

В Ростовской области прокуратура начала проверку после отравления детей в детском саду в городе Шахты. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратурой Ростовской области с привлечением специалистов проводится проверка соблюдения в дошкольном учреждении в г. Шахты Ростовской области требований законодательства при организации питания несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

По данным ведомства, 63 ребенка от 1,5 до семи лет отравились в детском саду. У них начались диарея, тошнота и рвота. Инцидент произошел 21 апреля. Работу детского сада приостановили. Там обследованы пищеблоки и взяты пробы воды.

В прокуратуре указали, что воспитанникам детсада предоставили не отвечающие требованиям безопасности услуги по организации питания. После проведения проверки надзорный орган возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В конце марта массовое отравление произошло в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Тогда в больницу обратились 50 человек. Из них 30 — дети. Госпитализированы были семь человек. У большинства отравление протекало в легкой форме.

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