Общество , 25 апр, 02:04
0
Более 20 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице Багдада
По меньшей мере 27 человек погибли, еще 46 пострадали в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседника агентства, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом.
Как передает агентство INA, глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар вспыхнул на этаже, где находилось отделение реанимации. По его словам, 90 человек из 120 удалось спасти.
Материал дополняется