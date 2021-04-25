Более 20 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице Багдада

По меньшей мере 27 человек погибли, еще 46 пострадали в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом.

Как передает агентство INA, глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар вспыхнул на этаже, где находилось отделение реанимации. По его словам, 90 человек из 120 удалось спасти.

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