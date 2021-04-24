В Пермском крае задержали мать четверых погибших при пожаре детей

Инцидент произошел 23 апреля. В частном доме в поселке Утес Чусовоского городского округа Пермского края случился пожар. МЧС получило сообщение о нем в 17:20 мск. Спасатели прибыли через 19 минут. Площадь возгорания к тому моменту составила 72 кв. м. В тушении задействовали 27 человек и 11 единиц техники.

В доме без присмотра взрослых находились один шестилетний и один пятилетний ребенок, а также двое трехлетних детей. Они не смогли спастись в ходе пожара.

Следствие будет ходатайствовать о заключении матери погибших под стражу. Вскоре ей предъявят обвинение.

Проверку 23 апреля начала также региональная прокуратура. Надзорный орган оценит работу ведомств, занимающихся профилактической работой, а также даст оценку социальным и жилищным условиям, в которых находились дети.