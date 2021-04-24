В Пермском крае задержали мать четверых погибших при пожаре детей
В Пермском крае задержали мать четверых погибших в результате пожара детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Женщине вменяют две статьи: ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
«В настоящее время по подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей, 1988 года рождения. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК.