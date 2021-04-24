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В Пермском крае задержали мать четверых погибших при пожаре детей

Фото:СК РФ по Пермскому краю Фото:СК РФ по Пермскому краю Фото:СК РФ по Пермскому краю
Фото: СК РФ по Пермскому краю

В Пермском крае задержали мать четверых погибших в результате пожара детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Женщине вменяют две статьи: ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В настоящее время по подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей, 1988 года рождения. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК.

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Фото:СК РФ

Инцидент произошел 23 апреля. В частном доме в поселке Утес Чусовоского городского округа Пермского края случился пожар. МЧС получило сообщение о нем в 17:20 мск. Спасатели прибыли через 19 минут. Площадь возгорания к тому моменту составила 72 кв. м. В тушении задействовали 27 человек и 11 единиц техники.

В доме без присмотра взрослых находились один шестилетний и один пятилетний ребенок, а также двое трехлетних детей. Они не смогли спастись в ходе пожара.

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Следствие будет ходатайствовать о заключении матери погибших под стражу. Вскоре ей предъявят обвинение.

Проверку 23 апреля начала также региональная прокуратура. Надзорный орган оценит работу ведомств, занимающихся профилактической работой, а также даст оценку социальным и жилищным условиям, в которых находились дети.

Пожар Пермский край погибшие дети задержание
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