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Пандемия коронавируса ,  
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Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю

Греция продлила до 26 апреля разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю. Об этом сообщается в официальной газете правительства Греции.

«Постоянным жителям Российской Федерации разрешен въезд на территорию Греции <...> не более 4 тыс. человек в неделю, исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона», — говорится в сообщении.

Разрешение будет действовать до 06:00 (совпадает с мск) 26 апреля.

Для въезда в Грецию россияне должны предоставить отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до прибытия в страну, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Также граждане России за день до прибытия в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.

В Греции назвали новые условия въезда в страну для россиян
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Фото:Milos Bicanski / Getty Images

Помимо этого, в Греции пассажиры должны в течение семи дней находиться на карантине дома или в месте временного проживания. Нарушителям грозит штраф в €5 тыс.

В сентябре впервые с начала пандемии власти Греции разрешили въезд россиянам, установив лимит 500 человек в неделю. С 22 марта власти увеличили эту квоту до 4 тыс. человек в неделю.

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С 14 мая власти Греции планируют открыть массовый въезд в страну иностранных туристов, не дожидаясь координированного решения Евросоюза. С этой даты должно прекратить действовать и ограничение на прибытие путешественников из России.

Министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью ТАСС сообщил, что с 14 мая для въезда на территорию Греции российские туристы могут предоставить на выбор справку о вакцинации или о наличии антител либо отрицательный тест на коронавирус. В частности, страна принимает сертификаты о вакцинации «Спутником V», несмотря на то что вакцина не одобрена Европейским агентством лекарственных средств.

Греция коронавирус туризм
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