Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю

Греция продлила до 26 апреля разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю. Об этом сообщается в официальной газете правительства Греции.

«Постоянным жителям Российской Федерации разрешен въезд на территорию Греции <...> не более 4 тыс. человек в неделю, исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона», — говорится в сообщении.

Разрешение будет действовать до 06:00 (совпадает с мск) 26 апреля.

Для въезда в Грецию россияне должны предоставить отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до прибытия в страну, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Также граждане России за день до прибытия в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.