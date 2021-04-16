В Греции назвали новые условия въезда в страну для россиян

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С 14 мая для въезда на территорию Греции российские туристы могут предоставить на выбор справку о вакцинации или о наличии антител либо отрицательный тест на коронавирус. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Что касается требований перед поездкой, то российским туристам нужно будет либо пройти вакцинацию и предъявить справку, либо они могут получить отрицательный результат теста (ПЦР) и без проблем приехать в Грецию», — сказал он. Кроме того, туристы смогут вместо ПЦР-теста предоставить тест на антитела, «наличие которых проверить дешевле и быстрее», отметил Теохарис.

Министр добавил, что страна также принимает сертификаты о вакцинации «Спутником V», несмотря на то что вакцина не одобрена Европейским агентством лекарственных средств. «Для туристических целей мы ее будем принимать», — сказал он.

Кроме того, к 14 мая власти страны будут постепенно снимать туристические ограничения. «С 14 мая мы откроем Грецию для туристов. По пути к 14 мая мы постепенно снимаем ограничения», — заявил Теохарис.