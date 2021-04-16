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Пандемия коронавируса ,  
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В Греции назвали новые условия въезда в страну для россиян

Фото: Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

С 14 мая для въезда на территорию Греции российские туристы могут предоставить на выбор справку о вакцинации или о наличии антител либо отрицательный тест на коронавирус. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Что касается требований перед поездкой, то российским туристам нужно будет либо пройти вакцинацию и предъявить справку, либо они могут получить отрицательный результат теста (ПЦР) и без проблем приехать в Грецию», — сказал он. Кроме того, туристы смогут вместо ПЦР-теста предоставить тест на антитела, «наличие которых проверить дешевле и быстрее», отметил Теохарис.

Министр добавил, что страна также принимает сертификаты о вакцинации «Спутником V», несмотря на то что вакцина не одобрена Европейским агентством лекарственных средств. «Для туристических целей мы ее будем принимать», — сказал он.

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Фото:Zuma / ТАСС

Кроме того, к 14 мая власти страны будут постепенно снимать туристические ограничения. «С 14 мая мы откроем Грецию для туристов. По пути к 14 мая мы постепенно снимаем ограничения», — заявил Теохарис.

Сейчас Грецию могут посетить только 4 тыс. россиян в неделю при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Справка об отрицательном результате теста на COVID-19 должна быть на английском языке, с указанием имени и фамилии прибывающего и номера его паспорта. Прибывающих также могут попросить сдать тест на коронавирус в греческом аэропорту. В таком случае они должны оставаться в гостинице или у родственников до получения результата.

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Кроме того, туристы должны заполнить специальную анкету PLF (Passenger Locator Form), в которой необходимо указать контактные данные в Греции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус выявили у 308 тыс. жителей Греции. Умерли более 9,2 тыс. человек. За прошедшие сутки в стране выявили 3,8 тыс. новых заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Греция коронавирус министр туризма
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