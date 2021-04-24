Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
MBA в Европе: почему стоит получать образование за границей РБК и Венский университет, 16:40 В Пермском крае задержали мать четверых погибших при пожаре детей Общество, 16:38 В Забайкальском крае на охоте убили главу регионального управления ФСИН Общество, 16:37 Спикер парламента Грузии ушел в отставку после переговоров с оппозицией Политика, 16:33 Минэк оценил рост тарифов ЖКХ с 2022 года Экономика, 16:23 Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным слияние Белоруссии и России Политика, 16:04 «Урал» дома сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России Спорт, 16:00 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 15:51 Экипаж космического корабля Crew Dragon перешел на борт МКС Технологии и медиа, 15:39 СМИ связали выход клубов из Суперлиги с саудовским финансированием Спорт, 15:27 Байден предложит G7 усилить давление на Китай из-за притеснения уйгуров Политика, 15:08 В США признали Щербакову лучшей спортсменкой марта Спорт, 15:07 Южная Корея договорилась с Pfizer о поставках еще 40 млн доз вакцины Бизнес, 15:05 Гид по бережному общению: как находить общий язык с людьми РБК Стиль и Victory Park, 15:00
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Экономика ,  
0 

Минэк оценил рост тарифов ЖКХ с 2022 года

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Минэкономразвития России ожидает роста тарифов на услуги тепла и водоснабжения не более чем на 4% в год в период  2022–2024 года. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза министерства (pdf*).

«Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги <...> в среднем по России не превысит 4%», — говорится в материалах ведомства.

Уточняется, что данные показатели соответствуют целевой инфляции в стране. Вместе с этим рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2022–2024 годов составит не более 3% ежегодно.

По информации ведомства, в отдельных муниципалитетах индексация этих тарифов может оказаться выше установленной величины. Это возможно в таких ситуациях, как при «реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», а также введения нормативов потребления услуг ЖКХ либо перехода к использованию альтернативной котельной.

Путин обратил внимание прокуратуры на неоправданный рост тарифов ЖКХ
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В марте президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную позицию Генпрокуратуры по проблеме неоправданного роста тарифов на ЖКХ. «Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры», — сказал он.

Цены на услуги ЖКХ повышаются ежегодно с 1 июля. Значение индексации варьируется от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона и инфляции. Согласно распоряжению правительства, для Москвы этот индекс установлен на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%, а для Санкт-Петербурга — 3,5%.

Так, согласно данным Росстата, в 2020 году сильнее всего выросли тарифы на водоотведение (+4,78%). Горячая вода подорожала на 4,32%, холодная — на 3,88%, отопление — на 3,36%. Рост цен на газ составил 3,22%, на электричество — 3,96%.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как пресечь виктимблейминг в коллективе — инструкция РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать

С 1 января 2021 года в России закончился мораторий на начисление и взыскание пеней и неустоек за несвоевременную оплату коммунальных услуг, введенный из-за пандемии. Теперь за неоплаченные коммунальные услуги будут снова начисляться пени.

ЖКХ Минэкономразвития тарифы инфляция
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
Эксперты оценили влияние роста цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
В Подмосковье ввели кешбэк на ЖКХ при отказе от бумажных квитанций
Общество
Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для модернизации сетей ЖКХ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter