Минэк оценил рост тарифов ЖКХ с 2022 года

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Минэкономразвития России ожидает роста тарифов на услуги тепла и водоснабжения не более чем на 4% в год в период 2022–2024 года. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза министерства (pdf*).

«Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги <...> в среднем по России не превысит 4%», — говорится в материалах ведомства.

Уточняется, что данные показатели соответствуют целевой инфляции в стране. Вместе с этим рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2022–2024 годов составит не более 3% ежегодно.

По информации ведомства, в отдельных муниципалитетах индексация этих тарифов может оказаться выше установленной величины. Это возможно в таких ситуациях, как при «реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», а также введения нормативов потребления услуг ЖКХ либо перехода к использованию альтернативной котельной.