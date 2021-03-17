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Политика ,  
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Путин обратил внимание прокуратуры на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную позицию Генпрокуратуры по проблеме неоправданного роста тарифов на ЖКХ. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает Кремль.

«Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», — сказал Путин.

Власти оценили эффект от рекорда цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики, сообщил, что оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет. Так, в европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4%, составив 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Сибири — на 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч). При этом, по словам опрошенных РБК экспертов, это не должно отразиться на стоимости тарифов ЖКХ, поскольку их устанавливает государство.

Цены на ЖКХ повышаются ежегодно с 1 июля. Значение индексации варьируется от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона. Согласно распоряжению правительства, для Москвы этот индекс установлен на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%, а для Санкт-Петербурга — 3,5%.

По данным аналитической компании FinExpertiza, наибольший рост цен на ЖКХ в России в 2020 году произошел в Воронежской области (+7,8%) и Забайкальском крае (+7,1%). Рост на 5% и выше произошел в Кемеровской области (+6,7%), республиках Удмуртия (+6,6%) и Тува (+5,8%), в Архангельской (+5,4%) и Амурской (+5,1%) областях, в Якутии и Белгородской области (+5% в обоих регионах). Рост тарифов в Москве составил 3%, а в Санкт-Петербурге услуги ЖКХ подорожали на 4,6%.

Согласно данным Росстата, в 2020 году сильнее всего выросли тарифы на водоотведение (+4,78%). Горячая вода подорожала на 4,32%, холодная — на 3,88%, отопление — на 3,36%. Рост цен на газ составил 3,22%, на электричество — 3,96%.

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