Синоптик предупредил москвичей о дождях до конца апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Остаток апреля в Москве будет дождливым, месяц может войти в тройку самых «влажных» за последние 50 лет. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Апрельские дожди не закончатся, и месяц продолжит пополнять копилку влаги, особенно заметно это будет в последние два дня апреля», — сказал он.

По его словам, апрель в Москве — один из самых сухих месяцев года по климатическим характеристикам, на него обычно приходится лишь 37 мм дождей. Однако после 19 апреля несколько циклонов пришли в столичный регион и уже перевыполнили норму по дождям. К утру 24 апреля метеорологи зафиксировали более чем полуторное превышение месячной нормы. Так, в столице уже выпало 64,3 мм осадков, или 174% от нормы.

Синоптик уточнил, что остаток дня принесет еще около 8–13 мм осадков, и если тенденция продолжится, «апрель 2021 года в Москве может войти в тройку самых влажных за последние 50 лет».

«За всю историю наблюдений за погодой в Москве самый влажный апрель был в далеком 1903 году, когда выпало 107 мм осадков. За последние 50 лет рекордным стал 1986 год, тогда в апреле выпало 98 мм осадков», — сказал Леус.