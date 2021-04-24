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Общество ,  
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Синоптик предупредил москвичей о дождях до конца апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Остаток апреля в Москве будет дождливым, месяц может войти в тройку самых «влажных» за последние 50 лет. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Апрельские дожди не закончатся, и месяц продолжит пополнять копилку влаги, особенно заметно это будет в последние два дня апреля», — сказал он.

По его словам, апрель в Москве — один из самых сухих месяцев года по климатическим характеристикам, на него обычно приходится лишь 37 мм дождей. Однако после 19 апреля несколько циклонов пришли в столичный регион и уже перевыполнили норму по дождям. К утру 24 апреля метеорологи зафиксировали более чем полуторное превышение месячной нормы. Так, в столице уже выпало 64,3 мм осадков, или 174% от нормы.

Синоптик уточнил, что остаток дня принесет еще около 8–13 мм осадков, и если тенденция продолжится, «апрель 2021 года в Москве может войти в тройку самых влажных за последние 50 лет».

«За всю историю наблюдений за погодой в Москве самый влажный апрель был в далеком 1903 году, когда выпало 107 мм осадков. За последние 50 лет рекордным стал 1986 год, тогда в апреле выпало 98 мм осадков», — сказал Леус.

Синоптик пообещал москвичам «рекордный» дождь
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей о «рекордном» дожде. По его словам, в столице за два дня выпадет до 23 мм осадков, и это может стать новым рекордом за последние 70 лет наблюдений.

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Начало апреля в столичном регионе выдалось теплым, в середине месяца в Москве было зафиксировано два температурных рекорда подряд. Первый — 13 апреля, когда температура повысилась до плюс 21,2 градуса, второй — 14 апреля, когда была зафиксирована температура плюс 21,5 градуса.

Погода дождь Москва «Фобос» новости
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