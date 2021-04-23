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Пентагон сообщил об усилении защиты войск США в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин поддержал решение усилить защиту американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в частности говорилось о том, чтобы атомный авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» оставался в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.

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Фото:John Moore / Getty Images

Кроме того Ллойд одобрил развертывание в регионе несколько дальних бомбардировщиков, рассказал представитель Пентагона.

14 апреля президент США Джо Байден пообещал полностью вывести весь контингент американских сил к 11 сентября 2021 года вместо ранее намеченного 1 мая.

Военные США присутствуют в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы.

В конце февраля 2020 года США и «Талибан» (движение запрещено в России) подписали мирное соглашение. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

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