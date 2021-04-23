Пентагон сообщил об усилении защиты войск США в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин поддержал решение усилить защиту американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в частности говорилось о том, чтобы атомный авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» оставался в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.

Кроме того Ллойд одобрил развертывание в регионе несколько дальних бомбардировщиков, рассказал представитель Пентагона.

14 апреля президент США Джо Байден пообещал полностью вывести весь контингент американских сил к 11 сентября 2021 года вместо ранее намеченного 1 мая.