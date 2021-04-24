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Президент Молдавии обвинила парламент в узурпации власти

Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в попытках узурпировать власть, в связи с чем она призвала силовые структуры принять соответствующие меры. Об этом она заявила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности, передает Unimedia.

«Я попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти», — заявила Санду.

Санду предложила парламенту Молдавии отвергнутую им кандидатуру премьера
Политика
Наталья Гаврилица

Также президент обратилась в Службу информации и безопасности, чтобы они приняли меры «против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратили возможную дестабилизацию в стране», пишет издание.

По словам Санду, кроме того, она призвала армию и силовиков «не участвовать в противозаконных действиях и не выполнять незаконных приказов», а также обратилась к парламенту, в частности к социалистам, с просьбой «остановиться».

Санду вступила в должность президента Молдавии
Политика
Майя Санду

Ранее Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, потому что он дважды не смог утвердить правительство.

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Первая попытка состоялась 11 февраля — в премьеры была выдвинута соратница Санду Наталья Гаврилица, а президент призвала при этом депутатов не голосовать за нее, чтобы ускорить роспуск парламента. В итоге кандидат получила ноль голосов, чего и хотела Санду.

25 марта парламент Молдавии должен был проголосовать по кандидатуре Игоря Гросу, выдвинутого в премьер-министры, но для этого не собрался необходимый кворум. Парламентское большинство из называющих себя пророссийскими социалистов и других противников проевропейской Санду бойкотировало заседание.

Санду одержала победу во втором туре президентских выборов Молдавии, который прошел в стране 15 ноября 2021 года. По данным ЦИК республики, Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%.

Молдавия Майя Санду парламент узурпация власти
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