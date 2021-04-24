Президент Молдавии обвинила парламент в узурпации власти

Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в попытках узурпировать власть, в связи с чем она призвала силовые структуры принять соответствующие меры. Об этом она заявила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности, передает Unimedia.

«Я попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти», — заявила Санду.

Также президент обратилась в Службу информации и безопасности, чтобы они приняли меры «против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратили возможную дестабилизацию в стране», пишет издание.

По словам Санду, кроме того, она призвала армию и силовиков «не участвовать в противозаконных действиях и не выполнять незаконных приказов», а также обратилась к парламенту, в частности к социалистам, с просьбой «остановиться».